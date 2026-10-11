В результате вооруженного конфликта на автомойке в районе Аланья турецкой провинции Анталья погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщает Haber Global.

Инцидент произошел накануне на территории автомобильной мойки около 19:00 в квартале Фыгла. Между тремя мужчинами возник спор, причины которого пока не установлены. Словесный конфликт перерос в вооруженное столкновение.

Все трое участников получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницы. Один из пострадавших, Ахмет Чатар, скончался, несмотря на усилия врачей. Двое других раненых остаются под наблюдением медиков.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства случившегося.