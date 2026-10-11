Украинские беспилотники атаковали Сочи, где обломки дронов упали на территорию аэропорта, частного сектора и отелей, вызвав пожары и повредив два частных дома, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В одном из административных зданий аэропорта начался пожар, который быстро потушили.

«Обломки БПЛА (также) упали на территории частного сектора и отелей: в одном из частных домов повреждена кровля, еще в одном — произошло возгорание, которое оперативно потушили», – говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные и специальные службы.