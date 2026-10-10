CША предложили Москве разморозить российские государственные активы на миллиарды долларов в обмен на ограниченное прекращение огня. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в конце сентября спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили российской стороне три экономических стимула, призванных склонить Москву к перемирию в отношении энергетической инфраструктуры или на море.

Первое предложение предусматривает размораживание российских государственных активов на Западе. Эти средства рассматривались как аванс для стимулирования перемирия, а не как вознаграждение за его соблюдение. В 2025 году американская сторона уже обсуждала аналогичную инициативу, предполагающую размораживание до $100 млрд.

Второй вариант касается продажи части активов «Лукойла» ближневосточным инвесторам в рамках многомиллиардной сделки. Как отмечает издание, некоторые из потенциальных инвесторов имеют деловые связи с американскими переговорщиками.

Третьим стимулом может стать разрешение Беларуси экспортировать калийные удобрения.

Украина не отвергает эти предложения, однако настаивает на гарантиях. В частности, Киев предлагает направлять Украине по одному доллару на каждый доллар размороженных российских активов либо гарантировать дополнительную военную помощь в случае нарушения перемирия.