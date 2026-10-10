В международном аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремел взрыв. Пассажиров эвакуировали, авиакомпании приостановили и отменили рейсы.

По данным Reuters, после взрыва к аэропорту направились более десяти машин скорой помощи. Очевидцы и источники агентства сообщили о многочисленных пострадавших, однако официальные данные об их числе пока не приводятся.

Руководство аэропорта призвало пассажиров перед поездкой уточнять статус рейсов непосредственно у авиакомпаний.

Инцидент произошёл на фоне участившихся атак, связанных с йеменскими хуситами. По сообщениям СМИ, ранее на этой неделе аэропорт Эр-Рияда также подвергался атакам, в результате которых погибли люди.