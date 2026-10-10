Киевское метро возобновило движение поездов на всех линиях после перебоев с электроснабжением, однако интервалы пока увеличены, сообщает РБК-Украина.

На красной и зеленой линиях поезда ожидают ориентировочно 12–15 минут, на синей — более 15 минут. Движение на последней регулирует диспетчерская служба.

Перебои связаны с проблемами электроснабжения внешних питающих центров.

На фоне последствий российской атаки 10 октября в Киеве также ввели аварийные отключения электроэнергии. По данным ДТЭК – крупнейшей частной энергетической компании Украины, – на Южной Борщаговке произошло аварийное обесточивание. Энергетики работают над восстановлением подачи электричества в дома.

В компании не уточнили, сколько домов осталось без света и когда планируют завершить работы.

14:48 Движение поездов и работа эскалаторов в киевском метрополитене приостановлены из-за исчезновения напряжения от внешних источников питания, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

«Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов», — говорится в сообщении КГГА.

О возобновлении работы метро сообщат дополнительно.