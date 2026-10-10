Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф обсудили по телефону расширение сотрудничества в экономике, торговле и инвестициях, а также внедрение модели «ASAN xidmət» в пакистанских регионах, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

Шариф выразил удовлетворение работой центра обслуживания, созданного в Исламабаде на основе азербайджанской модели, и попросил Баку поддержать ее внедрение в других регионах страны. Азербайджанский президент согласился оказать необходимую помощь.

Шариф поблагодарил Алиева, назвав эту поддержку очередным наглядным примером дружбы и солидарности между двумя странами.

Стороны также выразили удовлетворение развитием дружественных, братских отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном. Они отметили важность регулярных встреч и консультаций на высоком уровне для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Кроме того, Алиев и Шахбаз Шариф положительно оценили дипломатические усилия Пакистана по продвижению диалога, посредничеству и снижению напряженности на региональном и международном уровнях.