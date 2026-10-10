Около 20 человек получили легкие травмы в результате мощного землетрясения, произошедшего в Панаме, сообщают в субботу панамские СМИ со ссылкой на местные власти.

Данные об ущербе пока носят предварительный характер. Так, представители Национальной системы гражданской защиты сообщили, что пострадали около 200 построек — домохозяйств, больниц, церквей, государственных учреждений, гостиниц, а также автотрассы и мосты в ряде провинций страны.

Министерство образования проинформировало, что ущерб нанесен 188 учебным заведениям.

«Администрация Панамского канала после землетрясения сообщила о незначительных повреждениях четырех офисных зданий. Панамский канал продолжает функционировать нормально», — информируют панамские СМИ, отмечая, что «продолжается проверка различных инфраструктурных объектов канала, включая шлюзы и плотины».

Министр экономики и финансов Фелипе Чапман сообщил, что, несмотря на отсутствие полной оценки ущерба, причиненного землетрясением, Панама уже начала переговоры как минимум с пятью международными финансовыми институтами о выделении средств на ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в пятницу вечером в Панаме. Эпицентр находился на глубине 10 км в 39 км от города Тоноси (юго-запад страны).