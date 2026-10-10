Представители администрации президента США Дональда Трампа пригрозили прекратить передачу Украине американских разведданных, если Киев продолжит игнорировать требования Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского и украинского чиновников.

По словам американского чиновника, Трамп неоднократно просил президента Украины Владимира Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ. Однако Киев проигнорировал около шести таких обращений, после чего американский президент решил разрешить закупки российского дизельного топлива.

Собеседник издания утверждает, что удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре способствуют росту цен на топливо в США. При этом Трамп, по его словам, не считает украинские атаки на НПЗ равнозначными российским ударам по энергетической системе Украины.

«Зеленский неправильно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, он подрывает доброжелательное отношение к себе, которого добился у Трампа за последние шесть месяцев», — заявил представитель США.

Украинский чиновник рассказал Axios, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили украинскую сторону о возможном отключении от системы американской разведывательной информации, если удары по российским НПЗ продолжатся.

В то же время, по информации Axios, Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность посетить Москву и Киев на следующей неделе для обсуждения новых мирных предложений.

Американский чиновник отметил, что Вашингтон продолжает искать вариант соглашения, который мог бы убедить Путина прекратить войну.