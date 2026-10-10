Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин был удивлен достижением договоренностей между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Вашингтона. По словам американского лидера, российский президент на протяжении десяти лет пытался урегулировать конфликт, однако безуспешно.
Об этом Трамп рассказал во время выступления перед своими сторонниками в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк.
«Президент Путин сказал мне: “Не могу поверить, что вам удалось урегулировать этот конфликт. Я пытался сделать это десять лет”», — отметил глава Белого дома.