Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на договоренность президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива в США.

Зеленский заявил о готовности Киева к взаимной деэскалации с Россией, предложив прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на отказ Москвы от атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

«Украина не будет уничтожать российскую нефтепереработку, если Россия не будет разрушать нашу энергетику. Мы предлагаем Америке именно такое соглашение и считаем, что сил Соединенных Штатов достаточно, чтобы достичь такого компромисса», — написал Зеленский в телеграм.

Украинский лидер подчеркнул, что удары по российским НПЗ и другим нефтяным объектам являются ответом на многолетние атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Зеленский также раскритиковал возможное ослабление санкций против России, в том числе в контексте договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

«Россия «отблагодарит» за дизель дальнейшим террором и подлостями. Разрешение России продавать нефтепродукты — это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжать», — заявил он.

По мнению Зеленского, любое смягчение санкций без четких и долгосрочных договоренностей о деэскалации позволит Москве продолжать боевые действия и увеличивать интенсивность ударов.

Президент Украины также прокомментировал состоявшийся разговор лидеров США и России, отметив, что он может привести к результатам, отличным от ожидаемых Киевом.

Кроме того, Зеленский сообщил о встрече в Киеве с двухпартийной делегацией Конгресса США. По его словам, американские законодатели интересовались условиями завершения войны.

В ответ украинский президент призвал к введению санкций в соответствии с инициативой сенатора Линдси Грэма, продолжению военной поддержки Украины и усилению давления на Россию.

Зеленский также заявил, что недавнее решение европейской стороны об отмене санкций в отношении ряда российских олигархов не способствовало снижению интенсивности атак. В качестве примеров он привел удары по Прилукам и Краматорску, а также обстрелы энергетической инфраструктуры Киева, Днепра, Харькова и Одессы.

По утверждению украинского президента, Россия пытается компенсировать неудачи на фронте ударами по гражданской инфраструктуре и стремится добиться ослабления международного давления.

«Подарки Путину не приведут к миру», — подчеркнул Зеленский.

Он призвал Вашингтон продолжить поддержку Украины и вести с Москвой переговоры с позиции силы, заявив, что мир невозможно обеспечить проявлением слабости.