Визиты в Европу для российских граждан сейчас опасны, это очевидно.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Так он ответил на просьбу о рекомендациях для российских граждан в связи с сегодняшним задержанием в Черногории администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды.