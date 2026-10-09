Визиты в Европу для российских граждан сейчас опасны, это очевидно.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Так он ответил на просьбу о рекомендациях для российских граждан в связи с сегодняшним задержанием в Черногории администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды.
«Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью», — сказал представитель Кремля.