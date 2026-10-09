Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил задержание граждан США и стран ЕС для последующего обмена на россиян, в том числе основателя Z-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, задержанного в Черногории.

«Теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих», — заявил Медведев.

По его словам, в Европе объявлена «охота» на россиян, а арест грозит каждому, кто «говорит правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме».