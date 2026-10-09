Правоохранительные органы Черногории задержали создателя Z-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, сообщили местные издания Vijesti и Pobjeda.

Звинчук, его жену и несколько сотрудников задержали утром 9 октября в городе Рисан в рамках операции черногорской полиции и Агентства национальной безопасности страны.

Операция, сообщили черногорские СМИ, была направлена на «пресечение гибридной деятельности» сети каналов, которую британские и американские власти связывают с распространением кремлевской пропаганды.