Мэром перуанского города Керопалька был избран кандидат от левой партии Ahora Nación по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес. Об этом сообщается на сайте партии.

«Имя предполагаемого победителя [выборов] совпадает с именами Адольфа Гитлера, лидера нацистского режима в Германии, и Бенито Муссолини, итальянского диктатора и основателя фашизма — ключевых фигур европейской политики во время Второй мировой войны. Эта особенность привлекла внимание общественности к результатам выборов в Керопальке», — говорится в публикации.

Сам кандидат уверяет, что это его настоящее имя, которое дали родители при рождении. По данным Ahora Nación, политик одержал победу на муниципальных выборах с результатом 34,54 процента голосов.