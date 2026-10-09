Кения, Зимбабве и Ботсвана добиваются возвращения своих граждан, попавших в украинский плен после участия в боевых действиях на стороне России, сообщает Bloomberg.

Африканские страны утверждают, что мужчин обманом заманивали в Россию, обещая работу водителями, охранниками и поварами, а затем отправляли на фронт.

Кения требует признать их жертвами торговли людьми, а не военнопленными. По данным Найроби, около 84 кенийцев погибли или пропали без вести.

В украинском плену находятся не менее 213 иностранцев, включая 37 африканцев. Киев считает их военнопленными, подлежащими обмену на украинских военнослужащих, удерживаемых Россией.