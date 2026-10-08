Пакистан подтвердил размещение своих военнослужащих в Саудовской Аравии в рамках соглашения о взаимной обороне между Эр-Риядом, Исламабадом и Анкарой. Об этом заявил официальный представитель ВС Пакистана генерал-майор Ахмед Шариф Чоудри.

По его словам, численность и оснащение контингента засекречены. Пакистанские силы выполняют исключительно оборонительные задачи и участвуют в системе «коллективного сдерживания».

Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, подчеркнул, что соглашение носит оборонительный характер. По его словам, Анкара не будет направлять войска в другие страны для наступательных действий.