Пентагон поручил Центральному командованию США (CENTCOM) завершить подготовку к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

Конкретная дата ударов не определена, а президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения. Однако атаки могут начаться до промежуточных выборов в США 3 ноября или выборов в Израиле 27 октября.

По данным Axios, США могут нанести массированные удары по энергетическим и ядерным объектам, что способно привести к росту цен на нефть. В операции, вероятно, будут задействованы и израильские военные.