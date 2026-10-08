В информационных системах медицинских учреждений, подведомственных TƏBİB, зафиксированы временные технические неполадки.

Как сообщили в TƏBİB, перебои связаны с работой сетевых систем и решений в области кибербезопасности.

В ведомстве отметили, что для обеспечения непрерывного оказания медицинских услуг регистрация пациентов временно осуществляется альтернативным способом.

В настоящее время специалисты компании-производителя, в том числе международные эксперты, работают над устранением неисправностей.

В TƏBİB подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для бесперебойного оказания медицинской помощи, и принесли гражданам извинения за временные неудобства.