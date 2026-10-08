В Польше 15-летний подросток с ножом напал на сотрудников школы в Мазовецком воеводстве. В результате погибла 37-летняя уборщица, еще два человека получили ранения, сообщает TVN24 со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в населенном пункте Лещидул-Новины недалеко от Вышкува. Подросток ранее учился в этой школе.

По данным полиции, нападавший первым атаковал уборщицу. Директор школы попытался его обезвредить, ему помогла учительница. Оба получили ранения, однако их жизни ничего не угрожает.

Подростка задержали правоохранители.