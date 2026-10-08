Президент России Владимир Путин не получал телеграммы от президента США Дональда Трампа в день рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Вчера вечером Трамп сообщил, что договорился о телефонном разговоре с российским Путиным.

«Я договорился о звонке. Сегодня у него день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина. Я уверен, вы собираетесь отпраздновать», – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Песков отметил, что точное время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа будет согласован. По его словам, никаких задержек в организации беседы нет.