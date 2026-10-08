В результате обрушения семиэтажного здания в стамбульском районе Малтепе погибли два человека.

По данным турецких СМИ, продолжаются мероприятия по поиску еще нескольких человек, оставшихся под завалами.

09:01 В районе Малтепе в Стамбуле произошло частичное обрушение семиэтажного здания.

Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел на улице Догу в квартале Джевизли. По пока не установленной причине обрушились первые три этажа здания.

На место происшествия направлены пожарные, полиция, медицинские бригады, а также сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Турции и Национальной медицинской спасательной службы.

Спасатели эвакуировали людей, оказавшихся заблокированными на верхних этажах здания, которые не пострадали от обрушения.

На месте происшествия начаты поисково-спасательные работы под завалами. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.