Турция может расширить военное присутствие в Саудовской Аравии и разместить там собственную военную базу. Об этом сообщает газета Türkiye.

Анкара планирует направить в королевство дополнительный военный контингент и технику в рамках Мекканского оборонного пакта с Саудовской Аравией и Пакистаном.

По данным издания, турецкие силы будут участвовать в защите четырех ключевых объектов газовой и электроэнергетической инфраструктуры Саудовской Аравии с помощью систем ПВО. Количество военнослужащих определят в ближайшие дни.

Решение о направлении турецкого воинского контингента в Саудовскую Аравию должен принять парламент республики. Ожидается, что это будет сделано в октябре.