Объединенная служба водоснабжения крупных городов активно готовится к сезону дождей на Абшеронском полуострове. Как сообщили на запрос Minval в ведомстве, в настоящее время в водоканальных управлениях Объединенной службы приступили к очистке дождеприемных решеток и водоприемных сооружений, промывке дождевых линий и проверке состояния коллекторов и сетей.

Напомним, что на протяжении двух лет после интенсивных дождей стало затапливать Баку и окрестные территории. Причем вода застаивается в жилых массивах вплоть до лета, пока она не испарится естественным образом.

Как сообщили в службе, к подготовительным работам привлекаются специальная техника и рабочие бригады, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод дождевых вод и не допустить скопления воды на проблемных участках. При этом в службе отмечают, что нынешние мероприятия носят преимущественно оперативный и сезонный характер. Однако более масштабное решение проблемы подтоплений в Баку и на Абшероне связывают с реализацией Государственной программы по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод на 2026–2035 годы. Документ был утвержден в январе 2026 года. Его основная задача заключается, в том числе в снижении рисков подтоплений при интенсивных осадках и модернизации соответствующей инфраструктуры.

Программа предусматривает поэтапную реконструкцию водной и канализационной инфраструктуры. Речь идет о расширении охвата существующих сетей, строительстве новых канализационных линий и коллекторов, а также о создании более эффективной системы управления дождевыми водами.

По информации службы, отдельные строительные работы в рамках программы уже начались. При этом речь идет не только о локальных мерах на отдельных улицах, а о формировании системы, рассчитанной на управление дождевыми водами в масштабах города.