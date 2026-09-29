Куба уже пала, у нее нет действующей экономики и правительства. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News. Транскрипт беседы опубликовал Госдепартамент.

«Правда в том, что Куба уже пала. У нее нет работающей экономики, и ею управляют люди, которые продолжают проповедовать о какой-то революции, которая была мертва 20 лет и которая так и не сработала. <…> Проблема, с которой Куба сталкивается в настоящее время, заключается в том, что это государство-банкрот во всех смыслах этого слова», — сказал Рубио.

По его словам, на Кубе есть правительство и режим, «способные сажать в тюрьму и убивать людей», однако это не действенная страна. Госсекретарь отметил, что она «подпитывается коррупцией, взяточничеством и воровством».

«Нет такой экономики Кубы, которая приносила бы пользу кубинскому народу. Все, что имело возможность заработать деньги на Кубе, контролировалось кубинскими военными и Коммунистической партией Кубы, чтобы набивать карманы горстки людей за счет всей страны», — подчеркнул политик.

Рубио добавил, что с 2021 года Кубу покинуло около 20% и выразил надежду, что страна выберет другой путь. «Мы надеемся, что среди людей, которые сегодня контролируют оружие и репрессивный режим, найдутся люди, которые откроют глаза на реальность того, с чем они сталкиваются», — сказал он.