В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Киев и Одессу. В результате ударов в украинских городах зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, административных зданий и медицинских учреждений. В Киеве погибли два человека, не менее восьми получили ранения.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и ГСЧС, в столице за ночь прозвучало несколько волн взрывов. По данным Воздушных сил Украины, была зафиксирована угроза применения баллистических ракет.

В Днепровском районе Киева обломки упали во дворы 16-этажного и частных жилых домов, а также на административное здание. Один из частных домов частично разрушен. Спасатели извлекли из него одного человека, также сообщалось о возможном нахождении людей под завалами. Повреждены еще два соседних дома.

В Подольском районе обломки упали на автомобильную парковку возле медицинского учреждения, где загорелись автомобили. Окна и фасад повреждены также в роддоме, расположенном рядом. На парковке обнаружили тело погибшего. Поврежден клинико-диагностический центр, при этом находившиеся в нем люди не пострадали.

В Соломенском районе частично разрушены складские здания. Трое пострадавших были госпитализированы. В Святошинском районе повреждено складское здание.

По состоянию на утро 24 сентября в Киеве сообщалось о двух погибших и не менее восьми пострадавших. На местах работают спасатели и другие экстренные службы.

В Одессе в результате ночной атаки повреждены крыша и часть верхнего этажа медицинского учреждения. Кроме того, выбиты окна в десяти расположенных поблизости жилых домах и школе. По предварительной информации, в Одессе обошлось без пострадавших.

Коммунальные службы начали работы сразу после атаки. К утру улица была расчищена, а в жилом секторе закрыты поврежденные оконные проемы.