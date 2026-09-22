Послы стран Евросоюза впервые в истории согласовали продление персональных санкций против примерно 3 тыс. российских граждан и организаций сразу на три года вместо стандартных шести или 12 месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Решение также предусматривает снятие санкций с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Вместе с тем агентство отмечает, что против него выступила Латвия.

Для продления санкций требуется согласие всех 27 стран ЕС. Действующие ограничения, предусматривающие в том числе заморозку активов и запрет на въезд, истекают 22 сентября, если страны Евросоюза не договорятся об их продлении.