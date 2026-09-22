Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает заключить сделку с Ираном сразу после выборов в Соединенных Штатах.

«Мне необходимо принять решение в отношении Ирана – заключить сделку, которая позволит им стать самой великой страной в мире, или я ликвидирую Исламскую Республику Иран, отправив их в ад, не дав шанса на выживание», – заявил Трамп, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент США напомнил, что после вступления в должность начал переговоры с Тегераном и предложил ему полное экономическое сотрудничество в обмен на прекращение ядерной программы и поддержки терроризма. По словам Трампа, Иран отказался от этого предложения, что он назвал «большой ошибкой».

Трамп также заявил, что Иран создал ракету, способную достичь Европы, и призвал европейские страны учитывать эту угрозу.

«Целью Ирана было завершить создание ядерной бомбы, используя эту систему баллистических ракет в качестве прикрытия», – сказал американский лидер.

По его словам, в случае успеха Тегеран получил бы возможность «распространять террор и смерть навсегда».

Говоря о действиях Ирана, Трамп обвинил «финансируемых Тегераном террористов» в пытках и убийстве мирных жителей, в том числе американцев и детей. Он также заявил, что иранский режим в этом году якобы убил более 72 тыс. собственных граждан.

«Просто представьте себе такой отвратительный режим, получивший возможность совершать масштабные террористические акты, находясь под защитой ядерного щита», – заявил Трамп.

Президент США призвал другие страны присоединиться к полной экономической изоляции Ирана.