США прорабатывают размещение на территории Гренландии как минимум двух военных баз, заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире радиостанции WABC.

«Мы собираемся разместить там две (базы). Мы работаем над этим. Но как минимум две», – сказал дипломат.

Рубио отметил, что решение по Гренландии связано прежде всего с вопросами национальной безопасности США, включая противоракетную оборону и защиту американских интересов в Арктике.

Госсекретарь также заявил, что достигнутое соглашение стало «фантастическим достижением» и подчеркнул роль президента Дональда Трампа в продвижении этой инициативы.