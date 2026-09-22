Глава МИД Ирана Аббас Арагчи попросил Госдепартамент США обеспечить ему правительственную охрану во время пребывания в Нью-Йорке для участия в Генассамблее ООН, сообщает Axios.

По данным издания, 18 сентября Госдепартамент получил дипломатическую ноту от иранской миссии при ООН с просьбой предоставить Арагчи защиту. После оценки угроз Служба дипломатической безопасности Госдепартамента согласилась выделить ему охрану.

Арагчи прибыл в Нью-Йорк 21 сентября и возглавляет иранскую делегацию на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Вашингтон разрешил въезд в США основной иранской делегации, включая президента Масуда Пезешкиана и Арагчи, однако установил для нее ограничения на передвижение по Нью-Йорку.