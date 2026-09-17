Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может полностью прекратить торговлю с европейскими странами, с которыми у США сохраняется дефицит торгового баланса.

«Мы с дефицитом $200 млрд тащим европейские страны. Всё, что нам нужно сделать, — сказать: «Знаете что? Мы с вами больше не торгуем». Нам не нужно ничего из того, что у них есть. У нас есть машины, древесина, продовольствие — у нас есть всё», — заявил Трамп, выступая в Северной Каролине.

Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон может ввести «очень серьезные пошлины» или прекратить торговлю с Европой по ряду направлений, если Канада получит статус ассоциированного члена ЕС.

Поводом стали сообщения о возможном сближении Канады с Евросоюзом. The Wall Street Journal 12 сентября сообщила, что премьер-министр Канады Марк Карни рассматривает возможность получения страной статуса ассоциированного члена ЕС. 14 сентября Карни заявил, что Канада намерена начать переговоры с Евросоюзом о создании «уникального альянса», но не будет добиваться членства в объединении.

Трамп подчеркнул, что в случае расценки такого шага как «враждебного действия» США могут ответить масштабными тарифами либо ограничением торговли с Европой.