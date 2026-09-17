Euronews рассказал о выступлении помощника президента Азербайджана, руководителя отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева на Арабском медиафоруме в Дубае.

Гаджиев заявил, что достижение мира с Арменией остаётся сложным процессом, однако Азербайджан привержен сохранению христианского наследия на своей территории, поскольку оно является частью истории страны.

Гаджиев отметил, что Азербайджан предупреждал о сохраняющейся активности «реваншистских сил» в Армении и армянской диаспоре, которые пытаются подорвать мирный процесс между двумя бывшими противниками.

«Вероятно, правительству и руководству Армении также следует работать над подготовкой своего народа к миру», — заявил он.

Хикмет Гаджиев отметил, что сейчас мы выиграли войну, но мы также выигрываем мир, что является сложным процессом.

Говоря о последствиях многолетней оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, Гаджиев заявил, что мечети и исламское культурное наследие Азербайджана подверглись полному разрушению.

«На протяжении лет оккупации Карабаха и Восточного Зангезура наши мечети, наше исламское культурное наследие подвергались полному разрушению со стороны Армении — даже свиней помещали внутрь мечетей», — сказал он.

При этом Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан не рассматривает христианское наследие как объект мести.

Советник президента отметил, что, несмотря на принадлежность Азербайджана к более широкой исламской цивилизации, в стране сегодня бок о бок существуют три религии — ислам, христианство и иудаизм. По его словам, в Азербайджане рядом находятся мечети, церкви и синагоги.

Гаджиев заявил, что Азербайджан привержен сохранению христианского наследия на своей суверенной территории независимо от его принадлежности.

«Это наше культурное наследие», — подчеркнул он.

Говоря об истории религиозного и культурного сосуществования в Азербайджане, Гаджиев отметил, что гордится тем, что территория страны является одним из древних центров зороастризма.

По его словам, эта территория также является одним из первых регионов распространения христианства. Он отметил, что в IV веке христианство было принято Кавказской Албанией в качестве официальной религии.

Гаджиев также подчеркнул, что Азербайджан был одним из первых регионов, принявших ислам.

В ходе дискуссии на Арабском медиафоруме Хикмет Гаджиев также заявил, что даже после достижения мира Южный Кавказ продолжает сталкиваться с «дезинформацией».

По его словам, одним из примеров является Европейский парламент, который, как считает азербайджанская сторона, «не является частью решения, а является частью проблемы».

«Европейский парламент принимает резолюции и решения, унижая и подрывая мирную повестку нашего региона», — заявил Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан находится в процессе построения регионального мира, тогда как Европейский парламент, по его словам, придерживается иной повестки.

Гаджиев подчеркнул, что политика Европейского союза в отношении Южного Кавказа не должна основываться на подходе, ориентированном только на одну страну.

По его словам, ЕС должен охватывать весь регион и развивать сбалансированное сотрудничество со странами Южного Кавказа.

Кроме того, помощник президента заявил, что политика ЕС должна быть направлена на формирование новой модели партнёрства, а не на создание разделительных линий в регионе.

Хикмет Гаджиев также отметил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европейского союза.

По его словам, Азербайджан поставляет природный газ 16 государствам — членам ЕС, а также другим европейским странам.

В этом контексте он подчеркнул значение Среднего коридора — транспортно-логистического маршрута, соединяющего Европу и Центральную Азию через Южный Кавказ.

По словам Гаджиева, развитие транспортной взаимосвязанности в рамках Среднего коридора может способствовать дальнейшему сближению Азербайджана и Европейского союза.