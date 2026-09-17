Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции Окая Мемиша, секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктора Махмудова, секретаря Совета безопасности Кыргызстана Адилета Орозбекова, заместителя председателя Совета безопасности Казахстана Аиду Балаеву, советника премьер-министра Турецкой Республики Северного Кипра Мехмета Агу.
Глава государства выступил на мероприятии.