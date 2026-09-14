Хуситы нанесли удар десятками баллистических ракет и беспилотников по авиабазе имени короля Халида в Хамис-Мушайте на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сари.

По его словам, целями стали ангары, радары, взлетно-посадочные полосы и склады боеприпасов. Сари утверждает, что атаке предшествовали более 300 авиаударов саудовских ВВС по Йемену за последние пять дней.

Тем временем источник The National сообщил, что хуситы перегруппировывают силы в западных прибрежных районах Йемена после серьезных потерь от авиаударов.