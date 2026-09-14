Глава SpaceX Илон Маск напомнил, что еще 12 лет назад предупреждал о потенциальной опасности стремительного развития искусственного интеллекта.

«12 лет назад», — написал Маск в X, сопроводив публикацию репостом своего поста от 2 августа 2014 года. Тогда он заявил, что с ИИ необходимо быть «суперосторожными», поскольку эта технология потенциально может оказаться опаснее ядерного оружия.

Поводом для нового обсуждения рисков ИИ стала статья главы компании Anthropic Дарио Амодеи. Он призвал замедлить разработку передовых ИИ-моделей, чтобы получить дополнительное время для оценки возможных последствий.

По словам Амодеи, скоординированное замедление разработки может дать компаниям один-два дополнительных года до достижения моделями критически высокого уровня развития и позволит избежать серьезных просчетов.

С позицией главы Anthropic согласился Маск, а также глава OpenAI Сэм Альтман.