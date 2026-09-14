Япония сохраняет присутствие в российских нефтегазовых проектах и считает важным энергетическое взаимодействие с Москвой.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с ТАСС.

По словам дипломата, Токио подтверждает значимость энергетических отношений с Россией, в частности поставок российского природного газа для обеспечения энергетической безопасности Японии. Она отметила, что японские компании продолжают участвовать в нефтегазовых проектах на территории России, несмотря на то, что Япония остается одним из ближайших союзников США. В частности, японские инвесторы сохраняют участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».