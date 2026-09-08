Евросоюз и Канада готовятся объявить о создании стратегического альянса для расширения экономического, торгового и оборонного сотрудничества, сообщает Bloomberg.

Инициатива отражает стремление средних держав создать противовес растущему влиянию крупнейших мировых игроков – США и Китая.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует объявить о новой инициативе 16 сентября в Страсбурге во время ежегодного обращения о положении Евросоюза. Премьер-министр Канады Марк Карни посетит выступление, а на следующий день, как ожидается, обратится к европейским законодателям и подчеркнет готовность Оттавы к более тесной интеграции с ЕС без формального вступления в объединение.

Предполагается расширить сотрудничество в области критически важных цепочек поставок, сырьевых материалов, освоения космоса и научных исследований. Отдельное направление переговоров – укрепление совместного оборонного потенциала.

Основой для дальнейшего сближения стал шаг Оттавы, сделанный в прошлом году: Канада стала первой страной за пределами ЕС, присоединившейся к оборонному фонду Евросоюза объемом €150 млрд ($174 млрд).

Стороны рассматривают возможные механизмы более тесной экономической интеграции, в том числе изучают вопрос о том, насколько глубоко Канада сможет юридически интегрироваться с единым рынком ЕС. Переговоры по необходимым правовым и регуляторным механизмам продолжаются.

Дальнейшие шаги планируется закрепить на совместном саммите ЕС и Канады, который пройдет в Канаде в октябре.