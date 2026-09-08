Новоназначенный посол Азербайджана в Турции Рашад Асланов вручил верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает АзерТАдж.

Эрдоган принял Асланова в Президентской администрации Турции.

В тот же день верительные грамоты турецкому лидеру вручили новые послы Великобритании, Швеции, Канады и Таиланда.

До назначения в Турцию Асланов возглавлял дипломатическую миссию Азербайджана в Италии, одновременно представляя страну в Сан-Марино и на Мальте.

Кроме того, он занимал должность постоянного представителя Азербайджана при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе и Международном фонде сельскохозяйственного развития ООН.

24 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рашада Асланова послом в Турции.