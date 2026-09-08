Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в конце сентября и обсудить с ним противоракетную защиту Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Нам нужны пакеты баллистики от американцев. Они услышали подробно, что нам нужно и когда нам нужно. Я рассчитываю на встречу в 20-х числах с президентом Трампом, поднятие этой темы, и дай Бог – будет результат», – сказал Зеленский журналистам.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил на сегодняшнем брифинге, что в сентябре может состояться встреча Зеленского с американским лидером.

«Могу подтвердить, что достигнута предварительная договоренность о встрече в конце этого месяца», — сказал он.

Тихий также допустил возможность телефонного разговора между двумя президентами, если в этом возникнет необходимость.