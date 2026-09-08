Министр финансов США Скотт Бессент призвал премьер-министра Канады Марка Карни сосредоточиться на управлении страной.

«Премьер-министру Карни нужно прекратить вести кампанию и начать управлять. Он знал, что это произойдет», – заявил Бессент.

Министр также призвал Канаду проявлять осторожность на фоне ухудшения отношений с США.

«На месте канадцев я был бы осторожен, потому что они хотели иметь преимущества штата, не будучи штатом. Теперь, когда эта договоренность может пропасть, все будут переходить на нашу сторону», – отметил глава американского Минфина.