Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что США уже пытались использовать высокие тарифы, чтобы усилить зависимость Канады и добиться ее присоединения к стране.

Карни напомнил об историческом опыте президента США Уильяма Маккинли, который до избрания на пост главы государства представлял штат Огайо в Конгрессе и получил прозвище «Наполеон протекционизма».

По словам канадского премьера, Маккинли ввел 50%-ные тарифы на экспорт из Канады в США.

«Звучит знакомо?» – отметил Карни.

Он подчеркнул, что тогдашняя тарифная политика Вашингтона также была направлена на усиление зависимости Канады от США и в конечном итоге на ее присоединение к Соединенным Штатам.