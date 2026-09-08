Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не намерен повторять действия Великобритании в отношении израильских поселений, однако выступает против роста насилия и напряженности на Западном берегу.

Рубио отметил, что США были заранее проинформированы о решении Лондона ввести санкции против израильских поселений и ознакомились с его аргументами.

«Мы разделяем цель обеспечения стабильности. Мы не хотим видеть роста насилия, конфликта или напряженности на Западном берегу в этот крайне непростой для региона момент», – заявил госсекретарь.

Отвечая на вопрос о заявлении посла США в Израиле Майка Хакаби о том, что «британцы будут страдать» из-за введенных санкций, Рубио подчеркнул, что американская сторона не собирается действовать так же, как Великобритания.