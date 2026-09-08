Франция намерена прекратить торговлю с израильскими поселениями на оккупированных палестинских территориях вместе еще с 11 странами, заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в соцсети X.

Барро заявил, что Западный берег находится на грани взрыва. В числе причин он назвал «бесконтрольную экспансию поселений, нарушающую международное право, всплеск насилия со стороны экстремистских поселенцев против палестинцев, а также террористические акты».

«Эта токсичная ситуация представляет собой серьезное оскорбление достоинства палестинского народа. Она ставит под угрозу безопасность Израиля, которой Франция остается непоколебимо верна. Она подрывает концепцию «двух государств» – единственную альтернативу состоянию непрекращающейся войны», – указал он.

Глава французского внешнеполитического ведомства также подтвердил приверженность безопасности Израиля, одновременно призвав израильские власти «положить конец незаконной деятельности по строительству поселений и сопутствующему ей невыносимому насилию».

«Франция не может своей торговлей поддерживать ситуацию, которая угрожает безопасности как израильтян, так и палестинцев, а также миру и стабильности в регионе. Европа должна придерживаться тех же стандартов», – добавил дипломат.

Ранее Великобритания запретила импорт товаров из израильских поселений на Западном берегу в ответ на их дальнейшее расширение.