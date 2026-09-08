Принц Гарри и Меган Маркл удивились тому, что королевский двор заранее не уведомил их о публикации письма с разъяснением их официального статуса, сообщил представитель пары.

В документе, направленном от имени короля Карла III, подтверждается, что Гарри и Меган остаются неработающими членами королевской семьи и частными лицами. Они по-прежнему не могут использовать титулы «Его/Ее Королевское Высочество» и представлять королевскую семью на мероприятиях.

В Букингемском дворце утверждают, что супруги ознакомились с письмом примерно за час до его передачи СМИ.

Их нынешний статус закреплен соглашением 2020 года, после отказа пары от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Гарри и Меган вместе с детьми вернулись из США в Великобританию в августе.