Депутат Верховной рады Анна Скороход утверждает, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев более жесткие условия мирного урегулирования, чем обсуждались ранее.
По ее словам, теперь среди требований фигурируют изменения в Конституции Украины и признание потери территорий. Также, как заявила Скороход, есть «ряд нюансов», которые она раскрывать не стала.
Сами переговоры депутат назвала «показательным выступлением».
«Это был не то что не прорыв — они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до. Если раньше не требовалось изменений в Конституции и признания территорий, то сейчас потребовали. Не хотят ни наши заканчивать войну, ни те. Просто это делается официально красиво», — заявила Скороход.