Депутат Верховной рады Анна Скороход утверждает, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев более жесткие условия мирного урегулирования, чем обсуждались ранее.

По ее словам, теперь среди требований фигурируют изменения в Конституции Украины и признание потери территорий. Также, как заявила Скороход, есть «ряд нюансов», которые она раскрывать не стала.

Сами переговоры депутат назвала «показательным выступлением».