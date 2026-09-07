Мраморное море в Турции может погибнуть в ближайшем будущем из-за недостаточной очистки сточных вод. Об этом заявил председатель Турецкого фонда морских исследований, профессор Стамбульского университета Байрам Озтюрк.

По его словам, полноценно работают лишь около 50% очистных сооружений Мраморного региона, из-за чего часть неочищенных стоков попадает в море. Это приводит к снижению уровня кислорода и угрожает морской экосистеме.

Озтюрк призвал полностью исключить сброс неочищенных бытовых и промышленных стоков и объявить общенациональную мобилизацию для спасения моря.

Ученый также предупредил об истощении рыбных запасов в Черном море из-за чрезмерного вылова и загрязнения, а для Эгейского моря предложил Турции и Греции создать совместные охраняемые территории.