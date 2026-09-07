Правоохранительные органы Германии обнаружили 21 взрывное устройство в рамках расследования серии атак на объекты электросетевой инфраструктуры. Об этом заявила прокуратура восточногерманской земли Саксония, сообщает Reuters.

По данным прокуратуры, все обнаруженные устройства были обезврежены.

Власти Германии уже несколько дней находятся в состоянии повышенной готовности из-за серии атак на объекты электроснабжения.

4 сентября полиция объявила в розыск мужчину, который ранее направил письма с заявлениями о своей ответственности за диверсионные атаки на электросети. Во время обыска в его доме были обнаружены предметы, предположительно похожие на взрывные устройства.