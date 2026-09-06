МЧС Азербайджана предупредило население о необходимости соблюдать правила безопасности из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий.

В ведомстве сообщили, что при угрозе селей, наводнений и подтоплений следует держаться подальше от опасных участков, а при возникновении угрозы – незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность и выполнять указания спасателей.

Во время сильного ветра рекомендуется не приближаться к легким конструкциям и временным сооружениям, зданиям и рекламным щитам, а также не находиться рядом с электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Владельцам маломерных судов в МЧС указали, что выход в море при неблагоприятных погодных условиях запрещен.

При молнии и грозе рекомендуется отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефоном на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередач, молниеотводам, желобам и антеннам, а также не укрываться под высокими деревьями. Будучи в автомобиле, следует остановить движение, поднять стекла и дождаться окончания грозы.