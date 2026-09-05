В селе Гёмюр Шахбузского района произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли три человека, еще девять получили травмы.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Prado с госномером 68-BE-050 перевернулся во время движения по горной местности.

В результате аварии погибли жители села Оглангала Шарурского района — Назим Абдуллаев 1975 года рождения, его дочь Ф. Абдуллаева 2017 года рождения и П. Ш. 2006 года рождения.

Девять пострадавших, среди которых дети, были доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По факту ДТП проводится расследование.