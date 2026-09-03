Передача информации между Израилем и Турцией через Азербайджан в последние месяцы сократилась на фоне роста напряженности между двумя странами из-за ситуации в Сирии, сообщил газете Haaretz израильский чиновник.

По его словам, дипломатические отношения Израиля с Турцией сейчас ограничены, а прямого диалога между странами нет. Чиновник также назвал Турцию «соперничающим государством».

В прошлом году высокопоставленные представители служб безопасности Израиля и Турции встретились в Баку и договорились создать канал обмена информацией для предотвращения прямых столкновений между сторонами в Сирии. Этот механизм позволил в течение длительного времени сдерживать напряженность между двумя странами.

Однако после недавнего израильского удара по авиабазе на севере Сирии, расположенной вблизи турецкой границы, напряженность между Израилем и Турцией усилилась.

Израильский чиновник также подтвердил, что переговоры с Дамаском о соглашении в сфере безопасности завершились безрезультатно из-за отказа Израиля вывести войска из буферной зоны.