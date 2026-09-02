Израиль и Сирия не смогли заключить соглашение по безопасности, однако каналы коммуникации между сторонами остаются активными. Об этом The Jerusalem Post заявил высокопоставленный израильский дипломатический чиновник.

Он утверждает, что одной из причин осложнения переговоров стало смягчение части санкций против Сирии. Израильская сторона полагает, что после этого у сирийских властей снизилась мотивация продвигаться к соглашению.

Еще одним спорным вопросом стала буферная зона. По словам чиновника, Израиль отказывается уходить с этой территории.

При этом диалог между сторонами продолжается на нескольких уровнях. В частности, переговоры касаются возможных договоренностей по безопасности на юге Сирии.